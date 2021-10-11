هذا ما قاله الرئيس التونسي عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين

العالم-تونس

وأضاف سعيد، الذي يتولى صلاحيات واسعة بحكم التدابير الاستثنائية ، :”سنفتح كل الملفات ولن نستثني أحدا”، وتابع الرئيس “لا مكان لمن يعبثون بسيادة الدولة”.

ويأتي تعيين الحكومة الجديدة بعد نحو ثلاثة أشهر من إقالة الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي وتجميد البرلمان، تمهيدا لإصلاحات سياسية.

ونجلاء بودن الاستاذة الجامعية المتخصصة في علوم الجيولوجيا، هي أول امرأة تتولى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس، وستكون حكومتها أمام تحديات كبيرة لإنعاش الاقتصاد العليل ومكافحة الفساد.

وقال سعيد ، الذي شبه المرحلة بمعركة تحرير وطني، “أنا على يقين من أننا سنعبر معا من اليأس إلى الأمل ومن الإحباط إلى العمل”.

وجاءت تركيبة الحكومة مصغرة تضم 24 وزيرا من بينهم ثماني وزيرات وكاتبة دولة.

وسيتولى توفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق قبل إقالته من رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، نفس المنصب في الحكومة الجديدة فيما سيتولى عماد نميش منصب وزير الدفاع.

وحافظ عثمان الجرندي على منصبه كوزير للخارجية ، والعسكري علي مرابط كوزير للصحة ، فيما سيتولى سمير سعيد منصب وزير الاقتصاد ، وتعيين محمد معز بن حسين كوزير للسياحة.

ويتولى الرئيس سعيد السلطات التنفيذية والتشريعية عبر أمر رئاسي بعد تعليقه معظم مواد الدستور، والحكومة الجديدة مسؤولة أمام الرئيس الذي يحدد سياساتها.