 بينيت: سنحتفظ بالجولان حتى لو تغيرت المواقف الدولية من سوريا

العالم-الاحتلال

وفي 2019 خالف الرئيس الأميركي دونالد ترامب القوى العالمية الأخرى باعترافه بسيادة "إسرائيل" على مرتفعات الجولان التي احتلتها في عام 1981 في خطوة لم يعترف بها العالم.

وجاءت تصريحات بينيت في وقت تتحسب فيه الإدارة الأميركية الحالية في ما يتعلق بالوضع القانوني للجولان، كما يُلاحظ -حسب متتبعين- تخفيف بعض الدول العربية المتحالفة مع امريكا من رفضها للرئيس السوري بشار الأسد.

وزعم بينيت، في كلمة أمام مؤتمر عن مستقبل الجولان المحتل، إن الصراع في سوريا "أقنع كثيرين في العالم بأنه ربما يكون من الأفضل أن تكون هذه الأرض الجميلة والإستراتيجية في أيدي اسرائيل" حسب تعبيره.

وأضاف أمام المنتدى الذي تستضيفه صحيفة ميكور ريشون "لكن حتى إذا غيّر العالم موقفه من سوريا أو في ما يتعلق بالأسد، كما يمكن أن يحدث، فإنه لن يكون لذلك تأثير على مرتفعات الجولان".

وتتوخى إدارة الرئيس جو بايدن الحذر بخصوص قضية الجولان المحتل، إذ تصف سيطرة "إسرائيل" عليها بحكم الأمر الواقع وليس بحكم القانون.