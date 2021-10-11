الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٣:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

تقرير إسرائيلي يرصد تصاعد العمليات الفلسطينية بالضفة في أيلول

الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أظهر تقرير أمني إسرائيلي نشره جهاز"الشاباك" تصاعدًا في العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية، خلال شهر أيلول الماضي، وبين التقرير أن شهر أيلول الماضي شهد تنفيذ أكثر من 200 عملية فلسطينية في الضفة تزامنا مع تمكّن الأسرى الـ6 من تحرير أنفسهم من سجن"جلبوع"قبل إعادة اعتقالهم.

العالم - مراسلون

في جهاز الامن العام الاسرائيلي الشاباك طرقوا جدران الخزان من خلال تقرير يثبت ان الضفة الغربية عكس ما يظن البعض يغلب على شوارعها الهدوء.

الشاباك في تقريره اكد ان شهر ايلول الماضي شهد 200 عملية للمقاومة في الضفة الغربية تزامنا مع قضية سجن جلبوع وتحرر الاسرى الفلسطينيين منه، خمس عمليات طعن في ايلول مقابل عملية وحيدة في اب و9 عمليات اطلاق نار مقابل ستة عمليات و17 عملية القاء لعبوة ناسفة مقابل احد عشر عملية في شهر اب ومئة وسبعة وثمانون عملية القاء لعبوات حارقة في ايلول مقابل 85 عملية في شهر اب .

التقرير الاستخباراتي اشار ايضا الى ان فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وعلى راسها حركة حماس تعمل على الارض بشكل حثيث لتنظيم صفوفها.

وهو الامر الذي بات يثير قلقا في صفوف اجهزة الامن الاسرائيلية التي تعمل بكل قوتها لملاحقة المقاومة في الضفة عبر عمليات اعتقال طالت في عام واحد اكثر من اربعة الاف فلسطيني .

التقديرات الامنية الاسرائيلية الاخيرة تعني فيما تعنيه ان حربا حقيقية تدور في الضفة الغربية بعيدا عن اعين الاعلام .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

هكذا ردت سوريا على تصريحات بينيت العدوانية

الكيان الاسرائيلي يؤكد ارتفاع عدد العمليات ضده في الضفة الغربية

'اسرائيل' منعت أشتية من الوصول الى جنين

الشيخ عكرمة صبري يرفض قرار الاحتلال إبعاده عن الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل تنجح طهران والرياض في كبح جماح "إسرائيل"؟

ما هي خطة الجزائر للتحرر من ريع البترول؟

الملك الأردني يوافق على إجراء تعديل وزاري في حكومة بشر الخصاونة

بوركينا فاسو... بدء محاكمة قتلة توماس سانكارا

"أسترازينيكا" تعلن نجاح عقار "كوكتيل" الأجسام المضادة لـ"كوفيد-19"

تركيا..منح الجنسية لاعضاء الفرع السوري لتنظيم القاعدة!