تقرير إسرائيلي يرصد تصاعد العمليات الفلسطينية بالضفة في أيلول

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في جهاز الامن العام الاسرائيلي الشاباك طرقوا جدران الخزان من خلال تقرير يثبت ان الضفة الغربية عكس ما يظن البعض يغلب على شوارعها الهدوء.

الشاباك في تقريره اكد ان شهر ايلول الماضي شهد 200 عملية للمقاومة في الضفة الغربية تزامنا مع قضية سجن جلبوع وتحرر الاسرى الفلسطينيين منه، خمس عمليات طعن في ايلول مقابل عملية وحيدة في اب و9 عمليات اطلاق نار مقابل ستة عمليات و17 عملية القاء لعبوة ناسفة مقابل احد عشر عملية في شهر اب ومئة وسبعة وثمانون عملية القاء لعبوات حارقة في ايلول مقابل 85 عملية في شهر اب .

التقرير الاستخباراتي اشار ايضا الى ان فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وعلى راسها حركة حماس تعمل على الارض بشكل حثيث لتنظيم صفوفها.

وهو الامر الذي بات يثير قلقا في صفوف اجهزة الامن الاسرائيلية التي تعمل بكل قوتها لملاحقة المقاومة في الضفة عبر عمليات اعتقال طالت في عام واحد اكثر من اربعة الاف فلسطيني .

التقديرات الامنية الاسرائيلية الاخيرة تعني فيما تعنيه ان حربا حقيقية تدور في الضفة الغربية بعيدا عن اعين الاعلام .

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