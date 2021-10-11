الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٣:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

القاعدة يكشف خفايا مثيرة عن علاقته بتحالف العدوان في مأرب

القاعدة يكشف خفايا مثيرة عن علاقته بتحالف العدوان في مأرب
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

نعى تنظيم القاعدة في مأرب، أحد أبرز قادته العسكريين، الذي قتل بنيران قوات حكومة الإنقاذ الوطني، أثناء مشاركته في قيادة أحد ألوية قوات التحالف، بالمعارك الدائرة في جبهات جنوب محافظة مأرب.

العالم- اليمن

واشار في بيان صادر عن القاعدة الى مقتل “ياسر العمري” المُكنى “أبوطارق العمري” الذي كان ينشط في إفغانستان والعراق والشام.

وأوضح بيان القاعدة، أن الصريع “ياسر العمري” كان ضمن المطلوبين لأجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وكشف البيان، أن أمير التنظيم الإرهابي “العمري” قبض عليه في السعودية ووضع في سجون “آل سعود” لعدة سنوات قبل أن تقوم السلطات السعودية بالأفراج عليه وإرساله قبل 5 سنوات للقتال في اليمن.

وأوضح بيان القاعدة، أن الصريع العمري قاتل في صفوف قوات التحالف مع عناصر التنظيم الإرهابي رافضاً الاستسلام لقوات صنعاء في جبهة العبدية حتى قتل فيها مساء السبت الماضي.

وكانت مصادر محلية في محافظة مأرب أفادت لـ”وكالة الصحافة اليمنية”، السبت الماضي، أن “ياسر لعكب العمري” أحد قادة اللواء 156″ التابع لقوات التحالف قتل بنيران قوات صنعاء في المعارك التي شهدتها منطقة “بني عبد” بمديرية العبدية، بعد أن رفض عناصر التنظيم المحاصرة للمبادرة التي أطلقتها حكومة الإنقاذ بتوفير الخروج الأمن لهم بعد إعادة تأهيلهم.

روابط ذات صلة

مأرب.. معلومات هامة وخطيرة عن أمير تنظيم 'القاعدة' في الجوبة

صنعاء: الإعدام لاثنين من القاعدة بينهم سعودي الجنسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل تنجح طهران والرياض في كبح جماح "إسرائيل"؟

ما هي خطة الجزائر للتحرر من ريع البترول؟

الملك الأردني يوافق على إجراء تعديل وزاري في حكومة بشر الخصاونة

بوركينا فاسو... بدء محاكمة قتلة توماس سانكارا

"أسترازينيكا" تعلن نجاح عقار "كوكتيل" الأجسام المضادة لـ"كوفيد-19"

تركيا..منح الجنسية لاعضاء الفرع السوري لتنظيم القاعدة!