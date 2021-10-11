القاعدة يكشف خفايا مثيرة عن علاقته بتحالف العدوان في مأرب

العالم- اليمن

واشار في بيان صادر عن القاعدة الى مقتل “ياسر العمري” المُكنى “أبوطارق العمري” الذي كان ينشط في إفغانستان والعراق والشام.

وأوضح بيان القاعدة، أن الصريع “ياسر العمري” كان ضمن المطلوبين لأجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وكشف البيان، أن أمير التنظيم الإرهابي “العمري” قبض عليه في السعودية ووضع في سجون “آل سعود” لعدة سنوات قبل أن تقوم السلطات السعودية بالأفراج عليه وإرساله قبل 5 سنوات للقتال في اليمن.

وأوضح بيان القاعدة، أن الصريع العمري قاتل في صفوف قوات التحالف مع عناصر التنظيم الإرهابي رافضاً الاستسلام لقوات صنعاء في جبهة العبدية حتى قتل فيها مساء السبت الماضي.

وكانت مصادر محلية في محافظة مأرب أفادت لـ”وكالة الصحافة اليمنية”، السبت الماضي، أن “ياسر لعكب العمري” أحد قادة اللواء 156″ التابع لقوات التحالف قتل بنيران قوات صنعاء في المعارك التي شهدتها منطقة “بني عبد” بمديرية العبدية، بعد أن رفض عناصر التنظيم المحاصرة للمبادرة التي أطلقتها حكومة الإنقاذ بتوفير الخروج الأمن لهم بعد إعادة تأهيلهم.