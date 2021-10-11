تفاصيل موعد إعلان النتائج النهائية للإنتخابات البرلمانية العراقية

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا الى أنه بحسب البيانات التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات العراقية فإن المقاعد التي توزعت بين الكتل السياسية وهي معظمها من محافظات جنوبية اضافة الى محافظات دهوك وكركوك و صلاح الدين 11 محافظة تم الاعلان عنها وهي صلاح الدين وديالى والديوانية واربيل والمثنى وميسان وواسط ودهوك وكربلاك والنجف وكركوك.

واضاف انه في تلك المحافظات حصلت الكتلة الصدرية حتى هذه اللحظة على 23 مقعدا حيث تتصدر تلك الكتلة وبعدها دولة القانون والمكتب الثالث الفتح والمستقلين وامتداد قوى الدولة وهذا الترتيب للنتائج المعلنة حسب تلك اللحظة.

واوضح مراسلنا الى انه بالنسبة لعدد المقاعد البرلمانية في 5 محافظات وهي محافظات النجف الاشرف وكربلاء والمثنى وواسط وميسان فكان التوزيع كالتالي التيار الصدري حصل على 23 مقعدا ودولة القانون 10 مقاعد والفتح على 8 مقاعد وامتداد على 3 مقاعد والمستقلين 8 مقاعد اشراقت قانون 2 والحكمة على مقعدين وباقي الكتل 3 مقاعد.وبالتالي ننتظر اعلان المفوضية لباقي المحافظة التي بقي منها 7 محافظات عراقية.

ونوه مراسلنا انه من المتوقع ان تحصد الكتلة الصدرية نتائج التصويت لكنها بحاجة الى التحالف مع كتل اخرى

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، النتائج الاولية لـ10 محافظات.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان في مؤتمر صحفي ان "المفوضية عرضت نتائج الانتخابات في محافظات ديالى والديوانية والمثنى وميسان وواسط ودهوك وصلاح الدين وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف واربيل".



واضاف، ان "الاعلان يتم عبر شاشات عرضها وضمن الموقع الالكتروني للمفوضية".



وتابع، ان "هذه النتائج اولية تعتمد على ما وصل الى المفوضية من بيانات عبر الوسط الناقل وعصا الذاكرة"، مشيرا الى ان "صناديق التي حصل بها بعض المشاكل سوف تنقل صباح يوم غدا الى المكتب الوطني".

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