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سورية.. دمشق تدين تصريحات رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بخصوص زيادة عدد المستوطنين الصهاينة في الجولان السوري المحتل

الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

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