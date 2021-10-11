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ردات فعل أهالي الجولان السوري المحتل لمخططات الكيان الإسرائيلي

الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد بسام الصفدي مراسل العالم في الجولان المحتل أن حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي "بينيت" تعلن مخططها الصهيوني التوسعي للعلن، وقد صرح به رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نفتالي بيني الذي سيزور مستوطنتين.

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا الى أن موقف اهالي الجولان منذ احتلال الكيان الاسرائيلي لأرضهم موقف واحد ضد الاحتلال والاستيطان وضد أي مشروع توسعي صهيوني على أراضي الجولان السوري المحتل.

وأضاف مراسلنا الى قيام أهالي الجولان السوري اعتصاما ضد الكيان المحتل ليصل صوتهم الى جميع أنحاء العالم لرفض هذا المخطط الصهيوني

وأكد أهالي الجولان السوري المحتل رفضهم إقامة أي مخطط احتلالي استيطاني على أرضهم مجددين تمسكهم بهويتهم العربية السورية.

وقال أهالي الجولان السوري في بيان لهم خلال وقفة احتجاجية اليوم في قرية مسعدة: نعلن باسم أهالي الجولان العربي السوي المحتل وانطلاقاً من اعتزازنا بالإرث النضالي المقاوم الذي منحنا إياه الآباء والأجداد رفضنا إقامة أي مخطط احتلالي على أراضنا التي هي ملك لنا منذ مئات السنين ودفع أجدادنا دماءهم حفاظاً عليها وسنمنع المحتل الإسرائيلي من الاستيلاء على أرضنا.

وأدانت دمشق تصريحات رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بخصوص زيادة عدد المستوطنين الصهاينة في الجولان السوري المحتل.
وقالت ان هذه التصريحات والسياسات العدوانية لن تستطيع أن تغير من الحقيقة الخالدة بأن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً وهو عائد إلى كنف الوطن.

وتؤكد سوريا باستمرار على أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها وتعمل على إعادة كل ذرة من ترابه إلى الوطن بكل الوسائل المتاحة باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم كما تؤكد دعمها لأهله في مقاومتهم الاحتلال الإسرائيلي ورفضهم سياسة نهب الأراضي والممتلكات التي يتبعها الاحتلال في الجولان بما في ذلك إقامته المستوطنات على أراضيه بهدف تغيير طابعه الديمغرافي والجغرافي والقانوني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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