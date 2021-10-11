الكاظمي يوجه دعوة إلى ميقاتي لزيارة العراق

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن "الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من ميقاتي، عبّر فيه عن تهنئة لبنان حكومةً وشعباً للعراق بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية العراقية".

وأعرب الكاظمي عن شكره وتقديره لمشاعر الشعب اللبناني الشقيق، ومواقف حكومته، ووجّه الدعوة إلى ميقاتي لزيارة العراق في أقرب فرصة ممكنة.

وأضاف البيان، أن "ميقاتي تمنى خلال الاتصال الهاتفي مزيداً من التقدم والازدهار للشعب العراقي، مثمّناً نجاح حكومة الكاظمي في تنظيم الانتخابات، وأن تكون هذه المناسبة خطوة أخرى على طريق الرفاه، والتطوّر، وتدعيم استقرار العراق".