مفوضية الانتخابات تعلن اهم تطورات عملية فرز الاصوات

العالم - العراق

وقال عدنان في مؤتمر صحافي، إنه "تم إعلان نتائج أولية لـ83 دائرة انتخابية في 18 محافظة عراقية".

وأضاف، أنه "لم تصنف أية شكوى حمراء لغاية الآن"، مبيناً أنه "سيتم تلقي الطعون خلال ثلاثة أيام".



وأشار إلى أن "نتائج العد والفرز اليدوي كانت مطابقة للالكتروني في التصويت الخاص والعام".مشيرا إلى أن "المفوضية نشرت النتائج الاولية للانتخابات لجميع المحافظات".

واعن ان عدد الناخبين المسجلين كان اكثر من 22 مليون ناخبا وان العدد الكلي للناخبين كان اكثر من 9 ملايين ناخب.

وأشار الى ان الحكومة حرصت على فتح المجال امام البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات وقد نجحت في هذا الامر.

واضاف انه قد جرت مراقبة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني والبعثة الدولية، وتم مراقبة الانتخابات بحياد كامل دون تدخل من قبل اي جهة.

وكشف عدنان ان عدد المحطات التي لم ترسل نتائجها حتى الان بلغ اكثر من 3 الاف محطة.

من جانبه أكد الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، أن "خطة تأمين العملية الانتخابية شهدت مرونة عالية"، مؤكدا "القبض على اكثر من 200 مخالف للعملية الانتخابية".

وتابع أن "خطة تأمين العملية الانتخابية لم تشهد أية مظاهر مسلحة".

من جانب آخر، أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن الانتخابي مهند نعيم، أن "الحكومة نجحت في وقت قياسي بإنجاز الانتخابات"، مبينا أن "تقارير البعثات الدولية أكدت أن الانتخابات جرت بشكل منظم وحيادي".