هل الحكومة العراقية مقبلة على تحالفات جديدة للكتل في المرحلة القادمة؟

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا الى أن الكتلة الصدرية لم تحصل على نسبة تتجاوز الـ100 مقعد، بينما الكتلة الأكبر 165 مقعدا على الأقل" نصف + واحد" حيث يبلغ عدد المقاعد البرلمانية في العراق 329 مقعدا وعلى الكتلة التي يمكن أن تؤهل لتشكيل الحكومة عليها ان تحصل على نصف + مقعد واحد من المقاعد البرلمانية والكتلة الصدرية، لوحدها لن تحصل على هذا العدد، وبالتالي يجب ان تقوم بحوارات مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة .

وأضاف مراسلنا ان كل الكتل بطبيعة الحال في هذه الأحوال ترغب بإجراء الحوارات لكن كل كتلة من الكتل لديها أهدافها وأجندتها ومنهاجها الانتخابي وربما قد تختلف تلك الكتل من حيث توجهاتها السياسية لكن هنالك ضرورة للتحالف بين تلك الكتل لتشكيل الحكومة العراقية.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت يوم امس مشيرة الى ان نسبة المشاركة في التصويت وصلت إلى 41 في المئة.

ولفتت المفوضية العليا للانتخابات وبحسب اللجنة العراقية، فإن تلقي الطعون في نتائج الانتخابات سيبدأ يوم الثلاثاء، على أن تستمر العملية ثلاثة أيام، مشددة على ان عملية التصويت لم تشهد أي خروق أمنية.

وقالت اللجنة ان الشكاوى التي جرى تقديمها خلال الاقتراع الخاص لم تتجاوز 25 شكوى، أما الانتخاب العام الذي جرى يوم امس في مختلف مناطق العراق فشهد تقديم 94 شكوى وفق بيانات اللجنة.

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