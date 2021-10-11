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شاهد.. سياسي بحريني: التطبيع خطر وجودي على البحرين

الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر امين عام حركة احرار البحرين سعيد الشهابي التطبيع خيانة للشعب البحريني والذي يقوم بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي هو خائن لا يمكن مد اليد له.

العالم - خاص العالم

وأكد الشهابي خلال مشاركته في برنامج حديث البحرين على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن الشعب البحريني ضد التطبيع مع الإحتلال على اساس موقف ديني وقومي وإنساني وكذلك لا يقبل الشعب البحريني اعتداء اي طرف على طرف آخر.

وشدد الشهابي على أن التطبيع هو خطر على البحرين على مستوى هويتها وأمنها ووجودها ولذلك نرى بأن الوجود الصهيوني على أرض البحرين خطراً وجودياً على الشعب لأن لم يدخلوا هؤلاء(الصهاينة) قرية الا افسدوها.

وخرج مئات البحرينيين يوم الجمعة الماضي في جمعة غضب وتظاهرات مناهضة للتطبيع وتطالب بطرد الإسرائيليين من بلدهم البحرين، فيما عمدت قوات النظام الى قمع المتظاهرين منفذة اعتداءات واعتقالات بحقهم ومستخدمة القنابل الصوتية.

التظاهرات خرجت في البداية في منطقة رأس الرمان في وسط العاصمة المنامة، على الرغم من الانتشار المكثف لقوات النظام البحريني المدججة بالسلاح، وطالب المشاركون في التظاهرة المركزية بطرد الصهاينة من بلدهم البحرين مشددين على ضرورة تفعيل الحراك الشعبيّ حتى إغلاق السفارة الإسرائيلية في المنامة.

وقامن قوات النظام البحريني بمنع المحتجين من الوصول الى محيط السفارة الإسرائيلية مستخدمة القنابل الصوتية ومنفذة اعتداءات على المواطنين المشاركين بالتظاهرة بالضرب والدفع والملاحقة والإعتقال.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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