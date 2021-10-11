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شاهد .. ناشط بحريني: قرار التطبيع مع الاحتلال لا يمثل الشعب البحريني

الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال الناشط البحريني السيد عباس شبر بأن الشعب البحريني بأكمله هو مع القضية الفلسطينية ومصر على عدم قبوله لهذا التطبيع الذي حصل من قبل جهة لا تمثل شعب البحرين لأن هذه الجهة لم يعطي الحق السياسي الى المواطنين بالتصويت على مثل هذه القرارات.

العالم - خاص العالم

وأضاف شبر خلال مشاركته في برنامج حديث البحرين على شاشة قناة العالم الإخبارية بان مثل هذه القرارات تمس ثقافة البلد وأمن البلد ويجب ان يكون هناك قبول شعبي وان يتم التصويت عليها من قبل الشعب على ما تصنعه السلطة في البحرين.

وأكد شبر على أن السلطة البحرينية تمثل نفسها أمام جهات مرفوضة جملة وتفصيلا أمام الشعب البحريني ومرفوض وجودها على أرض البحرين فلا يمكن للشعب ان يقبل بمثل هذه القرارات او حتى مجيئ هؤلاء(الصهاينة) الذين دنسوا ارض البحرين بتواجدهم على هذه الأرض الطاهرة.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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