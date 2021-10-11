شاهد .. ناشط بحريني: قرار التطبيع مع الاحتلال لا يمثل الشعب البحريني

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وأضاف شبر خلال مشاركته في برنامج حديث البحرين على شاشة قناة العالم الإخبارية بان مثل هذه القرارات تمس ثقافة البلد وأمن البلد ويجب ان يكون هناك قبول شعبي وان يتم التصويت عليها من قبل الشعب على ما تصنعه السلطة في البحرين.

وأكد شبر على أن السلطة البحرينية تمثل نفسها أمام جهات مرفوضة جملة وتفصيلا أمام الشعب البحريني ومرفوض وجودها على أرض البحرين فلا يمكن للشعب ان يقبل بمثل هذه القرارات او حتى مجيئ هؤلاء(الصهاينة) الذين دنسوا ارض البحرين بتواجدهم على هذه الأرض الطاهرة.

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