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السيد نصر الله: لا مؤشرات لدينا على أن أحد الأطراف في لبنان يريد تأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب

الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

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