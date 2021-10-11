السيد نصر الله يدعو لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها

العالم - لبنان

وقال السيد نصر الله انه لا مؤشرات لدينا على أن أحد الأطراف في لبنان يريد تأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب.

واضاف السيد نصرالله اعتقد ان الجميع في لبنان يريد اجراء الانتخابات. واوضح في اطلالة تلفزيونية، بأنه "مراعاة للحلفاء وافقنا على مجموعة أمور وبعض الكتل النيابية طالبوا بإعادة النظر بملف اقتراع المغتربين، واليوم لا يوجد تكافؤ فرص بالترشيح أو الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الاغتراب وخاصة بما يخص حزب الله".

واعتبر السيد نصرالله بأنه يشعر اللبنانيين المقيمين بمشاركتهم فنحن نؤيد مبدأ اقتراع المغتربين. ولفت الى اننا منفتحون على النقاش في تفاصيل الانتخاب في بلاد الاغتراب ونحن نرحب بمشاركة المغتربين في الانتخابات.

وفيما خص قانون الانتخاب، اكد بانه دائماً يطرح موضوع سن الـ18 للاقتراع في مهل دستورية ضيقة ودائماً ما يسقط الاقتراح بهذا الشأن داخل مجلس النواب وهو اقتراح قاتلنا من أجله بشكل جدي وكتلة الوفاء للمقاومة قدمت اقتراحات بشأنه أيضاً، وصوت لمصلحته حزب الله وحركة امل وبعض الكتل الاخرى. ودعا إلى اعطاء الحق باقتراع سن الـ18 وأن لا يحرموا من المشاركة بالانتخابات النيابية ولا أحد يجب أن يكون مظلوماً بذلك.

وشكر السيد نصرالله قيادة الجيش اللبناني على الحل المؤقت لتأمين استمرارية التيار الكهربائي، واعتبر بانه على الحكومة ان تجتمع بشكل متواصل للوصول الى حل. واكد بان الاولوية اليوم هي للكهرباء للوصول الى حل جذري او وضع الكهرباء على سكة الحل، ولفت الى انه بدل ذلك ذهب المسؤولون إلى تقاذف المسؤوليات وتبادل الشتائم وبالطريقة اللبنانية السائدة يدخل الناس في متاهة. واوضح بان هناك عروضات جدية وعلى الدولة القبول او الرفض، وهذه العروض من الشرق والغرب. وطالب الحكومة بأن تضع البلد على الحل في الملف الكهربائي والموضوع يحتاج حلاً جذرياً.

واعتبر بان هناك عروضا جدية يجب التعامل معها ويمكن الاستفادة من المبلغ المقدم من صندوق النقد الدولي لتأمين حلول جذرية في ملف الكهرباء، وذكر بان هناك عروضا جدية من الشرق ومن الغرب من الصين وروسيا وإيران وحتى من ألمانيا وفرنسا لكن المسؤولين لا يجرأون على إغضاب الولايات المتحدة. واضاف "تصور أن المسؤول اللبناني يطلب من المسؤول الإيراني أن يطلب من الأميركي أن يساعد لبنان، ما هذا المستوى من تحمل المسؤولية؟". واوضح بأن هناك شبهة في ملف الكهرباء، ودائماً ما يتم الحديث عن الخصخصة وعن بيع بعض القطاعات في القطاع العام. ولفت الى ان هناك خشية أن يكون هناك في مكان ما كأن المطلوب أن ينهار قطاع الكهرباء وأن لا تكون الدولة قادرة على الحل وتبدأ المطالبة من الناس بالخصخصة، وهناك خشية حقيقية.

يتبع..