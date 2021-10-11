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مباحثات هاتفية بين أمير عبد اللهيان ونظيره الجنوب إفريقي ح

مباحثات هاتفية بين أمير عبد اللهيان ونظيره الجنوب إفريقي ح
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الايراني في اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع وزير خارجية جنوب إفريقيا حول زيارة رئيس الجمهورية آية الله رئيسي إلى بريتوريا وعقد الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة في النصف الاول من العام المقبل .

العالم - ايران

وتناولت مباحثات وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الهاتفية صباح اليوم (الاثنين) مع وزير الخارجية والتعاون الدولي لجنوب افريقيا نالدي باندور ، ايضا العلاقات الثنائية والتعاون الدولي.

وجرى خلال هذه المكالمة الهاتفية ، بحث قضايا مختلفة مثل عقد الاجتماع العاشر للجنة السياسية على مستوى مساعدي وزيري الخارجية في طهران ، وعقد الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية ، والزيارة الرسمية للرئيس الايراني الى بريتوريا فضلا عن قضايا اخرى.

وأعربت السيدة باندور عن ارتياحها للقاء امير عبداللهيان على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، وأكدت على أهمية تطوير العلاقات الثنائية واهتمام جنوب إفريقيا بهذا الشأن ، كما أشارت في هذا السياق الى زيارة الرئيس الايراني لبريتوريا وكذلك الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة ، الذي ستستضيفه جنوب إفريقيا خلال النصف الاول من العام المقبل في بريتوريا.

بدوره رحب أمير عبد اللهيان خلال المباحثات الهاتفية اليوم بهذا الموضوع ، مؤكدا على تشكيل لجان فرعية حول الاستثمار والطاقة والصحة ، فضلا عن وضع المجالات ذات الاهتمام المشترك على جدول الأعمال من التعاون وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية.

وفي الختام ، شدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون على الساحتين الدولية والإقليمية.

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مباحثات هاتفية بين أمير عبد اللهيان ونظيره الجنوب إفريقي ح