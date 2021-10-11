مباحثات هاتفية بين أمير عبد اللهيان ونظيره الجنوب إفريقي ح

العالم - ايران

وتناولت مباحثات وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الهاتفية صباح اليوم (الاثنين) مع وزير الخارجية والتعاون الدولي لجنوب افريقيا نالدي باندور ، ايضا العلاقات الثنائية والتعاون الدولي.

وجرى خلال هذه المكالمة الهاتفية ، بحث قضايا مختلفة مثل عقد الاجتماع العاشر للجنة السياسية على مستوى مساعدي وزيري الخارجية في طهران ، وعقد الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية ، والزيارة الرسمية للرئيس الايراني الى بريتوريا فضلا عن قضايا اخرى.

وأعربت السيدة باندور عن ارتياحها للقاء امير عبداللهيان على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، وأكدت على أهمية تطوير العلاقات الثنائية واهتمام جنوب إفريقيا بهذا الشأن ، كما أشارت في هذا السياق الى زيارة الرئيس الايراني لبريتوريا وكذلك الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة ، الذي ستستضيفه جنوب إفريقيا خلال النصف الاول من العام المقبل في بريتوريا.

بدوره رحب أمير عبد اللهيان خلال المباحثات الهاتفية اليوم بهذا الموضوع ، مؤكدا على تشكيل لجان فرعية حول الاستثمار والطاقة والصحة ، فضلا عن وضع المجالات ذات الاهتمام المشترك على جدول الأعمال من التعاون وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية.

وفي الختام ، شدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون على الساحتين الدولية والإقليمية.