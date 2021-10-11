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آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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السيد نصر الله: فلتطلب الحكومة استثناء من اميركا ولتذهب الشركات اللبنانية لشراء المازوت من ايران ونحن سنقدم لها التسهيلات
السيد نصر الله: نحن نعتبر اننا من الذين أصيبوا معنويا وسياسيا واعلاميا بانفجار مرفأ بيروت
السيد نصر الله: في ملف التحقيق بانفجار المرفأ نحن نريد التحقيق ونؤكد عليه ولن نتخلى عن هذا التحقيق
السيد نصر الله: أولوية المازوت لأننا قادمون إلى فصل الشتاء ولأن طوابير الذل على محطات البنزين انتهت وهذا ما كنا نريده
السيد نصر الله: نحن حالياً قررنا الاستمرار بأولوية مادة المازوت وقد قمنا بتأجيل استقدام البنزين لأن هناك أولوية للمازوت
السيد نصر الله: لا نريد في ملف المازوت أن نقوم بمنافسة الشركات والمحطات بل قمنا بتلبية الاحتياجات الضرورية
السيد نصر الله: نحن الان في مسألة استيراد النفط لا نزال في المرحلة الأولى التي تستمر حتى نهاية تشرين الأول
السيد نصر الله: هناك خشية من أن يكون المطلوب هو انهيار قطاع الكهرباء لتبرير خيار الخصخصة
السيد نصر الله: حزب الله يؤيد كل وسيلة ممكنة لإجراء الانتخابات سواء بالبطاقة الممغنطة أو عبر الهوية أو اي وسيلة اخرى
السيد نصر الله: للأسف معظم الكتل كانت ترفض تعديل سن الاقتراع داخل جلسات مجلس النواب باستثناء حزب الله وحركة أمل وبعض النواب
السيد نصر الله: نحن الان في مسألة استيراد النفط لا نزال في المرحلة الأولى التي تستمر حتى نهاية تشرين الأول
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش
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