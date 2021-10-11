السيد الصدر يعلق على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية

العالم - العراق

وقال الصدر في كلمة له، إن "هذا اليوم يوم انتصار الاصلاح ولا مكان للفساد والفاسدين بعد اليوم".

وأضاف أن "كل السفارات مرحب بها ما لم تتدخل بالشأن العراقي او تشكيل الحكومة"، داعياً الى "حصر السلاح بيد الدولة".

ولفت الصدر الى أنه "سيحاسب كل فاسد اي كان وسنزيح الفساد ولن نحيد عن ذلك وسنعمل على رفع مستوى الدينار العراقي"، مشدداً بالقول "ليكن احتفال الشعب بالكتلة الأكبر بلا مظاهر مسلحة ودون إزعاج الاخرين".

واعلنت مفوضية الانتخابات اليوم الاثنين، النتائج الاولية للانتخابات في عموم المحافظات، وحصل التيار الصدري بحسب المعطيات على 73 مقعداً.