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السيد الصدر يعلق على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية

السيد الصدر يعلق على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، الاثنين، إنه لا مكان للفساد والفاسدين بعد اليوم، وفيما شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، دعا الى الاحتفال بالكتلة الأكبر.

العالم - العراق

وقال الصدر في كلمة له، إن "هذا اليوم يوم انتصار الاصلاح ولا مكان للفساد والفاسدين بعد اليوم".

وأضاف أن "كل السفارات مرحب بها ما لم تتدخل بالشأن العراقي او تشكيل الحكومة"، داعياً الى "حصر السلاح بيد الدولة".

ولفت الصدر الى أنه "سيحاسب كل فاسد اي كان وسنزيح الفساد ولن نحيد عن ذلك وسنعمل على رفع مستوى الدينار العراقي"، مشدداً بالقول "ليكن احتفال الشعب بالكتلة الأكبر بلا مظاهر مسلحة ودون إزعاج الاخرين".

واعلنت مفوضية الانتخابات اليوم الاثنين، النتائج الاولية للانتخابات في عموم المحافظات، وحصل التيار الصدري بحسب المعطيات على 73 مقعداً.

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السيد الصدر يعلق على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية