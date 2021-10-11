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حماس: الفساد في مؤسسات السلطة يؤكد ضرورة فتح تحقيق جاد

حماس: الفساد في مؤسسات السلطة يؤكد ضرورة فتح تحقيق جاد
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " حازم قاسم : "إن حجم الفساد في مؤسسات السلطة والحكومة في رام الله الذي كشفه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، يؤكد الضرورة لفتح تحقيق جاد وحقيقي في كل جوانب الفساد التي تناولها التقرير، وسرعة تقديم الفاسدين للعدالة".

العالم-فلسطين

وأضاف قاسم :"ما كشفه تقرير الرقابة من فساد في مؤسسات سلطة رام الله، يؤكد من جديد تحكم فئة من قيادة السلطة بمقدرات شعبنا، واستخدامها في مصالحها الشخصية فقط، في عملية سطو واضحة على المال العام، مضافًا إليها الفساد السياسي الذي تغرق فيه هذه الفئة المتمثل بعلاقتها مع الاحتلال واستمرار التنسيق الأمني".

وشدد على ان تقرير ديوان الرقابة يفضح الظلم الصارخ الذي تتعرض له الطبقات الفقيرة في مجتمعنا من سلوك قيادة السلطة، والسطو على مقدرات الفئات الشعبية الكادحة، وهو ما يضعف جبهتنا الداخلية في مواجهة مشاريع الاحتلال.

ولفت قاسم إلى أن هذا السلوك الفاسد يقدم صورة لا تليق بشعبنا وتضحياته.

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