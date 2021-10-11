حماس: الفساد في مؤسسات السلطة يؤكد ضرورة فتح تحقيق جاد

العالم-فلسطين

وأضاف قاسم :"ما كشفه تقرير الرقابة من فساد في مؤسسات سلطة رام الله، يؤكد من جديد تحكم فئة من قيادة السلطة بمقدرات شعبنا، واستخدامها في مصالحها الشخصية فقط، في عملية سطو واضحة على المال العام، مضافًا إليها الفساد السياسي الذي تغرق فيه هذه الفئة المتمثل بعلاقتها مع الاحتلال واستمرار التنسيق الأمني".

وشدد على ان تقرير ديوان الرقابة يفضح الظلم الصارخ الذي تتعرض له الطبقات الفقيرة في مجتمعنا من سلوك قيادة السلطة، والسطو على مقدرات الفئات الشعبية الكادحة، وهو ما يضعف جبهتنا الداخلية في مواجهة مشاريع الاحتلال.

ولفت قاسم إلى أن هذا السلوك الفاسد يقدم صورة لا تليق بشعبنا وتضحياته.