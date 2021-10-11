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شاهد.. أذربيجان تتضرر إقتصاديا والسبب "إسرائيل"!

الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج العين الإسرائيلية على شاشة قناة العالم الإخبارية اهم مواضيع التي تداولت في الإعلام العبري منها رسائل المناورات الإيرانية قرب الحدود مع اذربيجان.

العالم - خاص العالم

وقال منسق شبكة "قادرون معا" ولید محمد علي أن الكيان الصهيوني ليس قوة عظمى لكي توزع قوتها في كل مكان لتزيد على قدرتها بل هو كيان هش بالدفاع عن ذاته وعمقه بقوة محدودة اذا قام بتوزيع هذه القوة لن تزداد قوته بل يزداد هشاشتا.

وأضاف علي خلال مشاركته في برنامج العين الإسرائيلية على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن الكيان الصهيوني عجز في دعم الإرهابيين في سوريا وعجز في منع محور المقاومة من قيام بدور فعال في سوريا لأن سوريا جزء اصيل في محور المقاومة.

وأكد علی على الكيان الصهيوني لا يزال مشروع يحاول ان يتمدد في دول الخليج الفارسي وفي أذربيجان لكي يستعيد سياسة الذراع الطويل.

وتابع علي بأن الكيان الصهيوني لا يقدم شيئاً تجارياً مفضلاً لأذربيجان مقابل العلاقات الأمنية معها بل بالعكس توتر العلاقات الإيرانية - الأذرية يضر بالإقتصاد الآذري بشكل كبير وبمعنى آخر أذربيجان تخسر اقتصاديا بسبب هذه العلاقة.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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