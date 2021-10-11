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بانوراما ..نتائج الانتخابات العراقية، هل ستتغير الخارطة السياسية ؟

بانوراما ..نتائج الانتخابات العراقية، هل ستتغير الخارطة السياسية ؟
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع اعلان نتائج الإنتخابات العراقية المبكرة التي جرت أمس والتي بلغت نسبة المشاركة فيها 41%.

العالم - بانوراما


أعلنت المفوضية العليا للإنتخابات في العراق النتائج الأولية للإنتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت أمس وبلغت نسبة المشاركة فيها واحدا وأربعين بالمئة ففي محافظات الوسط والجنوب حصدت الكتلة الصدرية بنسبة كبيرة المقاعد فيما حل المستقلون في المرتبة الثانية لتكون المرتبة الثالثة من نصيب دولة القانون.أما في محافظات ديالي وصلاح الدين والأنبار ونينوى فقد كانت المنافسة بين المستقلين وتحالفي "عزم وتقدم" وفي منطقة كردستان حل الحزب الديمقراطي اولا اما في كركوك حصل الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي على معظم المقاعد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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