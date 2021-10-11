بانوراما ..نتائج الانتخابات العراقية، هل ستتغير الخارطة السياسية ؟

العالم - بانوراما



أعلنت المفوضية العليا للإنتخابات في العراق النتائج الأولية للإنتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت أمس وبلغت نسبة المشاركة فيها واحدا وأربعين بالمئة ففي محافظات الوسط والجنوب حصدت الكتلة الصدرية بنسبة كبيرة المقاعد فيما حل المستقلون في المرتبة الثانية لتكون المرتبة الثالثة من نصيب دولة القانون.أما في محافظات ديالي وصلاح الدين والأنبار ونينوى فقد كانت المنافسة بين المستقلين وتحالفي "عزم وتقدم" وفي منطقة كردستان حل الحزب الديمقراطي اولا اما في كركوك حصل الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي على معظم المقاعد.

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