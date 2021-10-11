غوتيرش يثني على انتخابات العراق

العالم-العراق

وذكرت صفحة المنظمة الدولية عبر "فيسبوك" أن غوتيرش أثنى في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، على "نساء ورجال العراق لتصميمهم على إسماع أصواتهم من خلال صناديق الاقتراع".

وحث الأمين العام في البيان، جميع أصحاب المصلحة على التحلي بالصبر والاحترام للجدول الزمني للانتخابات بينما تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بجدولة النتائج، وذلك "لحل أي نزاعات انتخابية قد تنشأ من خلال القنوات القانونية المعمول بها، وإكمال العملية الانتخابية من خلال تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن".

وكان غوتيرش ناشد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر المنظمة شعب العراق لانتظار النتائج، والاستعداد لعملية الحوار السياسي، وقال إنه "من الطبيعي، بعد إجراء الانتخابات، تشكيل الحكومة مع أحزاب سياسية مختلفة تتفاوض فيما بينها وفي بيئة نريد أن تكون بيئة سلام وأمن وطمأنينة".

وفي وقت سابق اليوم أصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بيانا قالت فيه إن "الانتخابات التي طال انتظارها جرت بسلاسة وشهدت تحسينات فنية وإجرائية كبيرة، على الرغم من أن الإقبال كان مخيبا للآمال بالنسبة للكثيرين".