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"طالبان": على الناتو أن يتحدث معنا بلغة الدبلوماسية

الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، أنه ينبغي على حلف الناتو أن يتحدث في الوقت الراهن مع الحركة بـ"لغة الدبلوماسية".

العالم-افغانستان

وقال مجاهد في حديث لقناة "أريانا نيوز" الأفغانية إن "الأمين العام للناتو يمكن أن يشعر بالألم ويتحدث عن إخفاقات الحلف، ولكن عليهم أن يعرفوا أن وقت الهجمات (على "طالبان") قد ولى".

وتابع قائلا إن "السنوات الـ 20 الأخيرة أثبتت أن مثل هذه الأعمال لا تحقق النتيجة ويجب الالتزام بمبادئ الدبلوماسية".

وأكد على أهمية "محاربة الخطر الإرهابي"، مضيفا أن حكومة "إمارة أفغانستان الإسلامية" التي شكلتها "طالبان" ستتصدى لمحاولات إعادة تشكيل جماعات إرهابية دولية في أفغانستان.

وبشأن حقوق النساء وتعليم البنات، قال ذبيح الله مجاهد إن هذه المسألة ستدرسها لجنة خاصة من علماء الدين.

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