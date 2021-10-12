كيم جونغ أون: كوريا الشمالية تعزز قوتها العسكرية للدفاع عن نفسها 

العالم - اسيا والباسفيك

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي قال خلال معرض تطوير الدفاع، إن الولايات المتحدة تعتبر دولة معادية.

وصرح كيم دون الخوض في تفاصيل: "على الرغم من تصريحات واشنطن بأنها لا تحمل أي مشاعر عدائية تجاه كوريا الشمالية، إلا أنه من الصعب تصديق هذه التأكيدات في مواجهة أحكامها وأفعالها الخاطئة المستمرة".

وأضاف إن بيونغ يانغ كانت تزيد من قوتها العسكرية فقط للدفاع عن النفس وليس لبدء الحرب.

وصرح الزعيم الكوري الشمالي بأن العدو الرئيس هو الحرب، وليس بلدا محددا مثل الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية.

وشدد كيم على أن الولايات المتحدة تخلق توترا إقليميا بسياساتها، موضحا أن التطورات العسكرية في كوريا الجنوبية تسعى إلى تدمير التوازن في شبه جزيرة.