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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
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مراسل العالم: المناورات المشتركة التخصصية للقوات الجوية والدفاعِ الجوي للجيش وحرس الثورة الاسلامية في ايران انطلقت فجر اليوم بوسط البلاد
إنطلاق المناورات المشتركة التخصصية للقوات الجوية والدفاعِ الجوي للجيش الايراني وقوتي الجو والجو فضائية لحرس الثورة الاسلامية في وسط البلاد
السيد نصر الله: أميركا هي التي تتحمل مسؤولية جريمة التفجير في قندوز الأفغانية وقلت سابقا ان أمريكا نقلت دواعش من العراق الى أفغانستان
السيد نصر الله: من قام بجريمة التفجير في قندوز الأفغانية هو تنظيم داعش الوهابي الارهابي
السيد نصر الله حول التفجير في قندوز الأفغانية: أمر مؤلم أي انسان يتألم له ونشارك العائلات المظلومة حزنها وندين ما جرى
السيد نصر الله: الأصل يا جناب المحقق أن تقول لأهالي الشهداء من أحضر الباخرة وباذن من أدخلت ومن ترك المواد بالعنبر وبموافقة من؟
السيد نصر الله: مرّ على فترة دخول الامونيوم رئيسا جمهورية ميشال سليمان والرئيس ميشال عون هل أخذت افادتهما
السيد نصر الله: فلتطلب الحكومة استثناء من اميركا ولتذهب الشركات اللبنانية لشراء المازوت من ايران ونحن سنقدم لها التسهيلات
السيد نصر الله: نحن نعتبر اننا من الذين أصيبوا معنويا وسياسيا واعلاميا بانفجار مرفأ بيروت
السيد نصر الله: في ملف التحقيق بانفجار المرفأ نحن نريد التحقيق ونؤكد عليه ولن نتخلى عن هذا التحقيق
إنطلاق المناورات المشتركة التخصصية للقوات الجوية والدفاعِ الجوي للجيش الايراني وقوتي الجو والجو فضائية لحرس الثورة الاسلامية في وسط البلاد
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش
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