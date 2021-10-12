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إنطلاق مناورات "مدافعو سماء الولاية 1400" المشتركة في وسط البلاد 

إنطلاق مناورات
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

انطلقت المناورات المشتركة التخصصية للقوات الجوية والدفاعِ الجوي للجيش وحرس الثورة الاسلامية في ايران فجر اليوم الثلاثاء بوسط البلاد .

العالم - ايران

يتبع ..

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