"الاطار التنسيقي" العراقي يطعن بنتائج الانتخابات.. سنتخذ جميع الاجراءات

العالم-العراق

وأشارت القوى في بيان الى تقديم جميع الملاحظات الفنية الى مفوضية الانتخابات، حرصاً من الإطار التنسيقي على المسار الديمقراطي وصدقيته، ولتحقيق موجبات الانتخابات المبكرة التي دعت اليها المرجعية الدينية والتي اكدت على ان تكون حرة امنة ونزيهة ومن اجل تجاوز الشكوك والاشكالات الكبيرة التي رافقت انتخابات 2018 وادت الى انسداد سياسي تطور الى احداث مؤسفة عام 2019 ومن اجل دعم العملية الديمقراطية ونزاهة الانتخابات.

وأضاف البيان أن المفوضية تعهدت بمعالجة جميع الاشكالات بخطوات عملية؛ لكنها لم تلتزم بجميع ما تم الاعلان عنه من قِبَلها من اجراءات قانونية.

وتابع البيان أنه وبناء على ذلك سيتم الطعن بالنتائج؛ وسيتمُ اتخاذ جميع الاجراءات المتاحة لمنع التلاعب باصوات الناخبين.

وتصدرت الكتلة الصدرية بزعامة السيد مقتدى الصدر نتائج الانتخابات بحصوله على 73 مقعدا، وفق النتائج الأولية.

فيما حل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ41 مقعداً، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ32 مقعداً.

ووفق النتائج الأولية فقد حصد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري 14 مقعدا في الانتخابات بعد أن حل ثانيا في الانتخابات السابقة عام 2018 برصيد 48 مقعدا.