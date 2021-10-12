بالفيديو.. انصار التيار الصدري يحتفلون في شوارع النجف الاشرف

العالم-العراق

وسبق أن خرج أنصار التيار الصدري في العراق إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد احتفالاً بحصول الكتلة الصدرية على أعلى عدد مقاعد في البرلمان.

وتجمع المحتفلون حاملين رايات التيار الصدري وعلم جهورية العراق وصوراً لزعيم التيار الصدري السيد مقتى الصدر فضلاً عن صور للمرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني.

ونشرت وكالة الانباء العراقية أسماء الكتل الحاصلة على أعلى عدد مقاعد في البرلمان وفقا للنتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات خلال التصويتين الخاص والعام.

وبحسب تلك النتائج فإن الكتلة الحاصلة على أعلى عدد مقاعد في البرلمان هي الكتلة الصدرية بواقع 73 مقعدا، تليها كتلة تقدم بـ 38 مقعدا، وجاءت كتلة دولة القانون في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا في البرلمان.

ودعا السيد مقتدى الصدر إلى الاحتفالات بالكتلة الأكبر بلا مظاهر مسلحة ودون إزعاج الآخرين في كلمة القاها امس الإثنين بعد صدور نتائج الانتخابات.