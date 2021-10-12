ما وراء تطرق السيد نصرالله للقضايا الداخلية البحتة في الوقت الراهن؟

العالم- خاص بالعالم

وقال صالح في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان تطرق السيد نصرالله الى ازمات الشأن الداخلي للبنان، اتت بعد الانتصار وخاصة ما سمي بالتسوية التي اتت برئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي وقف وقفة مشرفة وشجاعة منذ عام 2006 ووصولاً الى الان، بعدم التآمر على المقاومة الداخلية وابقاء الدولة في حالة انسجام.

واوضح صالح، ان الامريكي والصهيوني والسعودي شعروا ان هذه الدولة استفاقت لتنهض بالبلاد، واصبحت لها قوية بقوة المقاومة، وستنخرط بالتعاون مع بعض الحلفاء وخاصة سوريا وايران وروسيا والصين، ولذا يجري الان تخريب الوضع الداخلي ببعض الادوات الضعيفة والهزيلة والتي لم تستطع ان تحقق لا للامريكي ولا للصهيوني اي شيء، يريدون استخدامها الان من خلال الضغط الاقتصادي والاعلامي السياسي لتشويه صورة رئاسة الجمهورية وما يحيط به وايضاً صورة المقاومة والقول ان هؤلاء لا يستطيعون القيام بأي عمل تجاه الشعب اللبناني او ادارة الدولة.

واكد صالح، ان الامريكي يضغط الان بكل قواه، وحزب الله يضغط بكل قوته من اجل تكريس معادلة جديدة ان الذي انتصر على العدو الصهيوني في الحرب يستطيع ان ينتصر على المشاكل والفساد في ايام السلم، ما اضطر الامريكي الى الذهاب الى الاردن ومصر وتخفيف قانون قيصر على سوريا وايضاً محاولات التخفيف على لبنان من اجل الخروج من مأزق وضع نفسه فيه، لتدارك الوضع امام تقديم السيد نصرالله حلولاً لبعض القضايا مثل حل قضية انفجار مرفأ بيروت وازمة الطاقة والكهرباء.