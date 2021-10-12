بمشاركة 400 طبيب.. بدء أعمال مؤتمر أطباء سورية في حلب

العالم-سوريا

ويتضمن المؤتمر على مدى ثلاثة أيام نحو 125 محاضرة وجلسة حول الأمراض القلبية وجراحتها والأمراض العصبية والهضمية والصدرية والتخدير وجراحة العين وجلسات للجراحة التنظيرية والتجميلية والأورام والتشريح المرضي وأمراض الأذن والأطفال، وفقا لـ سانا.

وبين الدكتور حسن الغباش وزير الصحة في كلمة خلال الافتتاح أن عنوان المؤتمر تأكيد على الشراكة بين وزارة الصحة والنقابات الطبية لتطوير مهنة الطب والارتقاء بها نحو الأفضل وتقديم كل الدعم للطبيب السوري لممارسة دوره الفاعل في تقديم العلاج للمرضى.

وأوضح أن وزارة الصحة استطاعت رغم كل التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي وجائحة كورونا تحقيق خطوات متقدمة على صعيد تحسين الواقع الصحي وتقديم خدمة أفضل للمرضى وما زالت تولي اهتماماً خاصاً للوقاية والكشف المبكر عن المرض وتخفيف العبء الاقتصادي للعلاج على الحكومة والأسر بتنفيذ حملات التلقيح ضد شلل الأطفال والكشف المبكر عن سرطان الثدي وتدريب الأطباء وتنمية مهاراتهم.

وفي كلمة لها تحدثت هدى الحمصي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي عن تطور مهنة الطب في سورية والجهود المبذولة لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين من خلال التوسع بإنشاء وبناء المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم العلاج المجاني.

ونوهت بالجهود التي بذلتها الكوادر الطبية والتضحيات التي قدموها أثناء فترة الحرب وكانت على قدر حجم المسؤولية والوقوف صفاً واحداً مع رجال الجيش السوري لتحقيق النصر على الإرهاب.