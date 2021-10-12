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العميد نيلفروشان: على دول المنطقة الانتباه إلى أن اللعب في ملعب يمكن التنبؤ مسبقا بهزيمتها فيه لا يصب في مصلحة أحد

الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

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