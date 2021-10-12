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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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الخارجية السورية تدين بشدة القرار الجائر للاتحاد الأوروبي بتمديد الإجراءات القسرية اللامشروعة التي تستهدف مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري
مساعد وزير الخارجية الإيراني رسول موسوي: اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغاني سينعقد قريبا في طهران
الادميرال تنكسيري: بحرية حرس الثورة نفذت ست عمليات ناجحة في الخليج الفارسي ضد الولايات المتحدة الغازية وكسرت هيمنتها الخاوية
قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية الادميرال تنكسيري: لا يمكننا ان نتحمل اي انعدام للأمن في منطقة الخليج الفارسي الاستراتيجية
قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية الادميرال تنكسيري: لا يمكننا ان نتحمل اي انعدام للأمن في منطقة الخليج الفارسي الاستراتيجية
العميد نيلفروشان: تم تجهيز حرس الثورة الإسلامية في ايران بالغواصات ولا توجد أية قيود على تواجده في المياه الدولية
العميد نيلفروشان: على دول المنطقة الانتباه إلى أن اللعب في ملعب يمكن التنبؤ مسبقا بهزيمتها فيه لا يصب في مصلحة أحد
معاون العمليات لحرس الثورة الإسلامية في ايران العميد نيلفروشان: لقد قصفنا الشبكات الإسرائيلية في المنطقة
معاون العمليات لحرس الثورة الإسلامية في ايران العميد نيلفروشان: من السابق لأوانه الحكم على طالبان
السفير الإيراني لدى بيروت: من المعروف في لبنان أن سفن الوقود الإيرانية كان لها تأثير على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
العميد نيلفروشان: تم تجهيز حرس الثورة الإسلامية في ايران بالغواصات ولا توجد أية قيود على تواجده في المياه الدولية
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش
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