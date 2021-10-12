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العميد نيلفروشان: تم تجهيز حرس الثورة الإسلامية في ايران بالغواصات ولا توجد أية قيود على تواجده في المياه الدولية

الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

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