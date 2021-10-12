عُمان ترفض استغلال 'اسرائيل' لموارد الأراضي الفلسطينية المحتلة

العالم - عمان

ونقلت صحيفة "الشبيبة" العمانية عن عضو وفد السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة، السكرتير الأول، أحمد البوسعيدي، قوله: إن "السلطنة تشاطر المجتمع الدولي قلقه إزاء استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلّة، وضمنها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل".

وجاءت تلك التصريحات خلال كلمة السلطنة أمام اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية)، حيث أكد البوسعيدي أن جائحة كوفيد-19 فرضت ضغوطاً واسعة على المستوى العالمي، حيث قلّصت التداعيات المصاحبة للجائحة فرص تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة العالمية بحلول عام 2030.

وشدد على ضرورة أن يجمع المجتمع الدولي على خطة ‏واستراتيجية تُسهمان في تحقيق مستقبلٍ أكثر شمولاً واستدامة.

وفي يوليو الماضي، أعلن وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، أن بلاده لن تطبّع علاقاتها مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأن التواصل الذي جرى مرات بين مسقط و"تل أبيب" تم في سياق الجهود المبذولة لدعم السلام.