دمشق تدين بشدة تمديد العقوبات الأوروبية ضدها.. تأتي في سياق الاستهداف الممنهج لسوريا

العالم-سوريا

وبحسب سانا، قال مصدر رسمي في الخارجية إن هذه الإجراءات تأتي في سياق الاستهداف الممنهج لسورية وهي تفتقر لأدنى درجات الموضوعية والصدقية وخاصة بعد الأكاذيب التي تطلقها الدول المعادية لسورية ومحاولاتها المستمرة تسييس عمل منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية.

وأضاف المصدر إن سورية تؤكد مجدداً أن المحاولات اليائسة للاستمرار باستهدافها مآلها الفشل الذريع وتظهر حالة الانفصال عن الواقع وهي لن تزيد سورية إلا إصراراً على للدفاع عن سيادتها ومصالحها ومنع أي تدخل بشؤونها.

ولفت المصدر إلى أن مؤسسة الاتحاد الأوروبي التي ارتضت لنفسها أن تكون أداة لتنفيذ سياسات أعداء سورية تثبت مجدداً فقدانها الحد الأدنى من استقلالية القرار وهي غير مؤهلة للاضطلاع بأي دور إيجابي على الساحة الدولية.

يتبع..