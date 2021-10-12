الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١
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الادميرال تنكسيري: بحرية حرس الثورة نفذت ست عمليات ناجحة في الخليج الفارسي ضد الولايات المتحدة الغازية وكسرت هيمنتها الخاوية

الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

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