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مساعد وزير الخارجية الإيراني رسول موسوي: اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغاني سينعقد قريبا في طهران

الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

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