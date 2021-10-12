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ايران .. بدء صياغة الموازنة العامة المستهدفة لنمو اقتصادي 8 بالمئة

ايران .. بدء صياغة الموازنة العامة المستهدفة لنمو اقتصادي 8 بالمئة
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

أبلغ الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، كافة الاجهزة المعنية بلائحة صياغة الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/آذار 2022.

العالم - ايران

وشدد رئيسي في قرار التبليغ اليوم الثلاثاء، على كافة الاجهزة المعنية على رأسها منظمة التخطيط والموازنة، بضرورة الاهتمام الجاد وبذل الجهد الجماعي لصياغة برنامج منظم وشامل ومنضبط لتحقيق نمو اقتصادي 8 بالمئة وانجاز الطفرة الاقتصادية في السنة المالية المقبلة.

ووجهت لائحة التبليغ، الحكومة بتصويب الاتجاهات الاساسية في صياغة مشروع قانون الموزانة العامة للسنة المالية الجديدة وهي: 1- النمو الاقتصادي المتمحور حول ترقية الانتفاع 2- الاستقرار الاقتصادي 3 – محورية العدالة 4 – إعادة هيكلة الموازنة والتمويل الاقتصادي.

يشار أن على وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الاسلامي (البرلمان)، فإن أمام الحكومة مهلة لغاية 21 ديسمبر/كانون الاول القادم، لتقديم مشروع قانون الموازنة الجديدة للبرلمان.

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