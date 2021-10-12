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وفد برلماني إيراني يلتقي بوزير الداخلية الباكستاني

وفد برلماني إيراني يلتقي بوزير الداخلية الباكستاني
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

 التقى رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية والباكستانية في مجلس الشورى الإسلامي الیوم الثلاثاء بوزير الداخلية الباكستاني لبحث العلاقات الثنائية والتعاون الحدودي.

العالم - ايران

والتقى الوفد البرلماني الايراني برئاسة أحمد أميرأبادي فراهاني بوزير الداخلية الباكستاني الشيخ رشيد أحمد في وزارة الداخلية الباكستانية في إسلام أباد .

كما حضر الاجتماع بعض مسؤولي وزارة الداخلية الباكستانية وكذلك السفير الايراني في إسلام أباد محمد علي حسيني.

وبحث الجانبان آخر التطورات في العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتجارة عبر الحدود وتعزيز إلادارة الحدودية.

واعرب رئيس الوفد الايراني في باكستان الإيراني أحمد أميرأبادي فراهاني عن شكره حسن استضافة الحكومة والبرلمان الباكستاني وقدم تعازيه في ضحايا الزلزال المأساوي الذي ضرب محافظة بلوشستان الباكستاني.

وقال : ان مجموعات الصداقة البرلمانية للبلدين تلعب دورًا مهمًا في توسيع التفاعل بين الحكومتين والمساعدة في تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والحدودي.

وشدد أميرابادي فراهاني على أن التجارة المشتركة بين إيران وباكستان يجب أن تتطور بعيداً عن العقبات الخارجية، بما في ذلك العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ، ويجب على البلدين الجارين تسريع التجارة من خلال تفعيل آليات المقايضة.

من جانبه اكد وزير الداخلية الباكستاني على أهمية العلاقات الثنائية وقال ان إسلام أباد ملتزمة بتعزيز التعاون مع طهران لاسيما تنمية التجارة على الحدود وتعزيز أمن الشريط الحدودي المشترك.

كما شرح اجراءات الحكومة الباكستانية لتعزيز البنية التحتية الحدودية مع إيران وخطة بناء أسواق حدودية مشتركة وفتح معبرين حدوديين.

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