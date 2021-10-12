أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 12سبتمبر 2021

اطلاعات ..

- رئيس مجلس الشورى قاليباف .. إلغاء الحظر بالكامل يجب أن يتصدر نتائج أي إتفاق بفيينا

ايران ..

- الوزير عبد اللهيان .. سأـقوم بزيارة كل من باكو ويريفان في الوقت المناسب

جام جم ...

- نتائج الإنتخابات البرلمانية في العراق تشير لفوز القوى المناهضة للتواجد العسكري الأمريكي

جوان ...

- العراقيون يدلون بأصواتهم في الإنتخابات لصالح التيار الداعي لخروج القوات الأمريكية

رسالت ..

- وزارة الخارجية .. الموضوع اليمني جزء من المباحثات الإيرانية السعودية

قدس ..

- موضوع وقف الحرب على اليمن مطروح على طاولة المفاوضات الجارية مع السعودية

سياست روز ..

- تفاقم الأوضاع الإقتصادية في بريطانيا بين نقص الوقود ونقص المواد الغذائية في الأسواق

كيهان ..

- الرئيس الفرنسي يعترف بخطأ تدخل فرنسا في الحرب الداخلية بليبيا عام 2011

جمهوري اسلامي ..

- أنباء عن مخطط أمريكي للعودة لأفغانستان في إطار شركة بلاك ووتر الأمنية

حمايت ..

- وزير الخارجية ..الكيان الصهيوني وتواجد عناصر إرهابية وراء تصعيد الأجواء في جنوب القوقاز

آفتاب يزد..

- حكومة طالبان تطلب العون من روسيا لإعادة بناء أفغانستان

مردم سالاري ..

- مظاهرات حاشدة في بولندا لصالح البقاء في عضوية الإتحاد الأوروبي

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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ايران ..

صحيفة ايران كتبت عن الانتخابات البرلمانية في العراق في مقالها (التيار الصدري يتصدر ).. النتائج شبه النهائية لعملية فرز الاصوات عكست والى حد عصر يوم امس تقدم التيار الصدري بحصوله على ثمانين مقعدا .. ( إن تقدم التيار الصدري وسط توقعات بإرتفاع عدد مقاعده البرلمانية سيجعله أقوى كتلة في البرلمان الجديد) وهذا يعني ان زعيم هذا التيار السيد مقتدى الصدر سيكون مرشحا لتشكيل حكومة جديدة او لترشيحه شخصية اخرى من هذا التيار لتشكيل حكومة جديدة .

ان النتائج شبه النهائية لفرز الاصوات حملت دلالات واضحة على فوز تيار المقاومة في العراق اذ جاء تحالف دولة القانون برئاسة نوري المالكي وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري في المراتب التالية بعد التيار الصدري الامر الذي يعطي فكرة واضحة عن تاييد الشارع العراقي لهذا التيار الداعي لخروج القوات الامريكية .

آفتاب يزد..

صحيفة آفتاب يزد كتبت في مقالها (ماكرون لن يفوز ما لم تحدث معجزة)... فرنسا تشهد اجواء منافسة انتخابية مبكرة رغم ان هناك فترة ستة اشهر تفصلها عن موعد الانتخابات الرئاسية . ويبدو ان هذه الاجواء ليست في صالح الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون ابدا في ظل وجود منافسة قوية من الاحزاب اليمينية المختلفة . ( إن تعثر سياسات ماكرون الإقتصادية العامل الرئيسي الكامن وراء تراجع شعبيته بشكل كبير في الأشهر الأخيرة ) وبالطبع تستغل احزاب المعارضة وخاصة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان هذه الاجواء لتحسين فرص فوزها في الانتخابات المقبلة عبر تسليط الاضواء بشكل اكبرعلى ضعف ماكرون وحزبه " الجمهورية الى الامام " في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وعلى ضعف اجراءات مكافحة كورونا لتقليص فرص نجاح الرئيس الفرنسي في البقاء لولاية رئاسية ثانية .

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في تقرير لها ينقل عن حركة انصار الله اليمنية قولها ان ( بعض الجهات تحاول إخفاء جرائم السعودية باليمن ).. وجه رئيس حكومة الانقاذ الوطني اليمنية بصنعاء عبى العزيز بن حبتور , انتقادات صريحة لمنظمة الامم المم المتحدة على خلفية قرارها بعد تمديد مهمة مراقبيها باليمن، ( رئيس الوزراء اليمني أكد أن هدف إلغاء مهام المبعوثين والمراقبين الدوليين هو إخفاء جرائم السعودية ) وابدى هذا المسؤول اليمني الكبير اسفه العميق ازاء موقف البلدان الاعضاء في مجلس الامن الدولي في هذا السياق مؤكدا ان المنظمة الدولية تحولت عمليا لاداة لتحقيق خطط ومشاريع القوى الكبرى فحسب .

وطن امروز ...

صحيفة وطن امروز كتبت في افتتاحيتها ( المثلث المشؤوم وأزمة الوقود بلبنان ).. ان انقطاع الطاقة الكهربائية في لبنان بعد خروج اكبر محطتين للطاقة الكهربائية من الخدمة لنقص الوقود , ليس بالحدث العادي ابدا , فكل المؤشرات تدل على وقوف بعض الايادي والجهات وراء القضية لدفع الامور نحو تفاقم ازمة الطاقة بلبنان، ( إن تزامن إنقطاع التيار الكهربائي بلبنان تزامن مع وصول ناقلات إيرانية تحمل وقودا للبنان يعكس وجود مخطط مدروس ) مخطط يستهدف الاخلال بجهود ومساعي حزب الله وتيار المقاومة لحل ازمة الوقود في لبنان بشكل عاجل عبر استيراد الوقود من ايران رغم كل المخاطر والتحديات، والواقع هو ان تيار المستقبل ومن لف لفه من الجماعات الموالية للغرب تقف وراء انقطاع التيار الكهربائي في لبنان مؤخرا بالتنسيق مع امريكا وفرنسا والسعودية لتفجير الاوضاع الداخلية عبر عرقلة جهود حزب الله وللحيلولة دون تعاظم مكانة وشعبية جبهة المقاومة. .

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في تقرير لها يتحدث عن اطلاق الامم المتحدة ( تحذيرات من موجة هجرة أفغانية نحو إيران ).. حذرت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين من ان هناك موجة هجرة افغانية اخرى واسعة النطاق تتجه نحو ايران بالدرجة لاولى والى باكستان ايضا، ( المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة حثت المجتمع الدولي على تقديم معونات إنسانية عاجلة لأفغانستان) مؤكدة ان تدهور الاوضاع المعيشية والى جانب الاوضاع الامنية من ابرز العوامل الكامنة وراء لجوء اعداد كبيرة من المواطنين الافغان الى بلدان الجوار الافغاني وخاصة الى ايران التي تستضيف عدة ملايين من اللاجئين الافغان منذ سنوات طويلة .

قدس ...

كتبت صحيفة قدس في مقالها الذي يحمل تساؤلا يقول ( هل هناك صفقة كبرى أخرى في الطريق) عن المباحثات بين امريكا وطالبان بالدوحة مؤخرا قائلة .. ( المباحثات بين أمريكا وحكومة طالبان بالدوحة كشفت عن حاجة الطرفين لإبرام صفقة جديدة) بعد تلك التي توصلا اليها في الدوحة ايضا بعد تسع جولات مفاوضات انتهت باتفاقية مهدت عمليا لعودة طالبان للسلطة ولانسحاب امريكا من افغانستان، ان حركة طالبان دخلت جولة المباحثات الاخيرة مع امريكا املا في ايجاد جسور علاقات ما تكون بداية لتعبيد الطريق امام تبلور اعتراف دولي بحكومة طالبان يضفي نوع من الشرعية عليها ويكرس سيطرة طالبان وامارتها بافغانستان وبالتالي الحصول على مساعدات دولية ودعم دولي لمشاريع اعادة الاعمار .من جانبها لا تريد امريكا ورغم هزيمتها المخزية بافغانستان ترك الابواب مفتوحة على مصارعيها اما روسيا والصين في افغانستان .