التيارالصدري يتصدرنتائج الانتخابات البرلمانيةفي العراق

العالم - العراق

انتهى الاستحقاق النيابي في العراق بفوز مدو للتيار الصدري، حيث حصلت كتلة الصدر بحسب النتائج الاولية للانتخابات على ثلاثة وسبعين مقعدا من اصل ثلاثمئة وتسعة وعشرين تلتها كتلة تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بنيلها ثمانية وثلاثين مقعدا ثم كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي بسبعة وثلاثين مقعدا فيما حصد الحزب الديمقراطي بقيادة مسعود البرزاني اغلبية اصوات منطقة كردستان العراق.

السيد الصدر اكد خلال اول كلمة اعقبت اعلان النتائج ان فوز حزبه هو فوز للاصلاح وللشعب وقال انه لن يكون هناك مكان للفساد بعد اليوم، وشدد على انه لا تقاسم للسلطة على حساب الشعب، ورحب بوجود كل السفارات الاجنبية في البلاد شريطة عدم التدخل في الشان الداخلي العراقي.

وقال السيد مقتدى الصدر:"آن للشعب ان يعيش بسلام، بلا احتلال ولاارهاب وسنعمل علی توحيد صفوف العشائر ونعطيهم الدور الفاعل في حماية العراق".

انصار السيد الصدر نزلوا الى الشوارع بمختلف المناطق وخاصة العاصمة بغداد احتفالا بالنتائج وعبروا عن تطلعاتهم وطموحاتهم مما افرزته الانتخابات المبكرة وابرز المطالب تعزيز السيادة وتحسين الاوضاع الاقتصادية.

وبحسب النتائج الاولية للانتخابات فان نسبة المشاركة بلغت واحدا واربعين بالمئة وهي الادنى منذ انتخابات عام الفين وخمسة، ومن المقرر ان تعلن النتائج النهائية بعد اسبوعين وذلك بعد البت في الطعون خلال عشرة ايام. وينص الدستور العراقي على ان الكتلة التي تستطيع ان تجمع مئة وخمسة وستين مقعدا في البرلمان الجديد ستكون الكتلة الاكبر والتي تكون قادرة على تشكيل الحكومة الجديدة.