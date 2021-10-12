معارك عنيفة جنوبي مأرب ..والقوات اليمنية تواصل تقدمها الميداني

العالم - اليمن

وأكدت مصادر ميدانية لقناة العالم أن القوات اليمنية المشتركة تمكنت من السيطرة على مناطق الروضة والقاهر في مديرية الجوبة وواصلت تقدمها نحو منطقة الجديد مركز المديرية وسط معارك عنيفة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان بينهم قيادات.

وفي مديرية العبدية سيطرت القوات اليمنية على مناطق خرفان والحجلة وضيقت الخناق على مرتزقة العدوان في مركز المديرية حيث باتوا محاصرين من جميع الإتجاهات.

وقتل عشرات المرتزقة في المواجهات بينهم قائد مايسمى بجبهة العبدية القيادي التكفيري "ناصر أحمد السعيدي"، بالإضافة الى قيادات في تنظيم القاعدة الإرهابي.

وفي مبادرة انسانية اعلنت قيادة الجيش واللجان السماح لجرحى مرتزقة العدوان المحاصرين ذاخل مديرية العبدية بالخروج من المديرية للعلاج في محافظات صنعاء وذمار، ودعت العناصر المسلحة للخروج من المديرية بأسلحتهم الشخصية مع ضمان أمانهم في ظل تعنت من قبل قوى العدوان.

وشن طيران العدوان السعودي أكثر من 50 غارة على مديرية العبدية خلال ال24 ساعة الماضية في محاولة لرفع معنويات العناصر التكفيرية ووقف تقدم الجيش واللجان الشعبية.

وخلفت الغارات دمارا كبيرا في منازل المواطنين ومزارعهم والمنشئات العامة والخاصة وتسببت في نزوح عشرات الأسر عن مساكنهم.

وكان متحدث القوات المسلحة اليمنية "العميد يحيى سريع" قد اعلن مساء أمس الإثنين، عن مؤتمر صحفي مرتقب عصر اليوم، للكشف عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في محافظة مأرب.

ومن المرجح ان يكشف "العميد سريع" تفاصيل الإنتصارات الميدانية التي حققتها القوات اليمنية في عددا من مديريات المحافظة خلال الأسابيع الماضية .