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العميد قادر رحيم زاده: أهم أهداف هذه المناورات هي اختبار جهوزية القوات المسلحة الإيرانية للدفاع عن البلاد عند وقوع أي اعتداء محتمل للعدو

الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

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