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رويترز عن مصادر لبنانية: قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أصدر مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل بعد عدم مثوله للاستجواب

الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

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