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رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري: لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن وسندافع عن اصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة

الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

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