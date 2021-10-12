وقفة احتجاجية في الجولان ضد مشروع صهيوني احتلالي

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وقال مجد أبوصالح وهو محام شارك في الوقفة:"نحن أبناء الجولان السوري المحتل نقف اليوم هذه الوقفة التي تعتبر استمراراً لوقفات سابقة وقدتكون بداية لوقفات اخری الهدف منها التأكيد علی موقفنا المعلن مسبقاً بكل ما يتعلق بإقامة مزرعة التوربينات الهوائية علی أرض جولان السورية المحتلة".

الحشود في الوقفة الاحتجاجية تزامنت مع عقد حكومة الاحتلال اجتماعاً استفزازياً اليوم على أرض الجولان المحتل لتعلن فيه عن مخطط لإقامة سبعة آلاف وحدة جديدة بهدف زيادة عدد المستوطنين من 40 إلى 100 ألف وذلك في إطار مخططات الاحتلال لتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي في الجولان كما تأتي رفضاً لمخططه إقامة 46 توربيناً على مساحة تقارب ستة آلاف دونم من أراضي قرى مجدل شمس وعين قنية وبقعاثا ومسعدة.

وقال فؤاد مسعود وهو مزارع من أهالي الجولان المحتلة:"يريدون اقامة مراوح في أراضينا ونحن أهالي الجولان لانريد هذه المراوح لأنها تضر بنا وبأرضنا وبكرامتنا وبوجودنا، لهذا اقمنا هذه الوقفة هنا في قرية مسعدة".

وقال الناشط الفلسطيني سعيد الستاوي:"بعونه تعالی اتينا من بلاد فلسطين من الجليل والكرمل لنصرة اهلنا في الجولان علی هذا العدوان الغاشم الذي ترتكبه بحقهم السلطات الاسرائيلية، فهذا المشروع، هو مشروع صهيوني احتلالي بامتياز وهو باسم البيئة والخضرنه وفي الواقع انه مشروع تدمير وتهجير للنبات والحيوان والانسان ويستهدف هذه الاراضي العربية السورية الطاهرة التي سطر فيها الشعب السوري البطولات".

الاهالي في قرى الجولان السوري المحتل شددوا على أن عقد اجتماع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على أرض الجولان مخالفة للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة ولن تغير من حقيقة الجولان التاريخية وستواجه بكل الوسائل المتاحة.

رسائل عديدة يوجهها أهالي الجولان يؤكدون فيها ان مشاريع الكيان لن تمر برغم الممارسات القمعية للاحتلال والتي تقابل بصمت المنظمات الدولية والانسانية.