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طهران تستضيف قريبا اجتماع الدول الجارة لافغانستان + روسيا

طهران تستضيف قريبا اجتماع الدول الجارة لافغانستان + روسيا
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد وزير الخارجية ومدير عام شؤون جنوب آسيا في الخارجية الايرانية رسول موسوي بان طهران تستضيف قريبا اجتماع الدول الجارة لافغانستان بالاضافة الى روسيا.

العالم - ايران

وكتب موسوي في تغريدة له على موقع تويتر: هنالك تحرك دبلوماسي لافت لتفهم تطورات افغانستان وتاثيراتها على مستقبلها. مختلف الدول تمضي بدبلوماسيتها الى الامام بمختلف الآليات.

واعتبر مدير عام الخارجية الايرانية مستقبل افغانستان بانه يكمن في التعاون الاقليمي ومع الجيران مضيفا القول: سيتم قريبا عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الجارة لافغانستان في طهران.

يذكر انه على هامش اجتماع القمة للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي في العاصمة الطاجيكية دوشنبة قبل فترة عقد اجتماع رباعي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا والصين وباكستان تم الترحيب فيه بعقد اجتماع الدول الجارة لافغانستان (ايران وباكستان والصين وطاجيكستان وتركمنستان واوزبكستان) اضافة الى روسيا في طهران خلال شهر تشرين الاول/اكتوبر الجاري.

وفي الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية الدول الست الجارة لافغانستان الذي عقد برئاسة باكستان يوم 8 ايلول /سبتمبر تم الاتفاق على ان يعقد الاجتماع القادم في طهران. وفي كلمة له خلال الاجتماع اعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان استعداد طهران لوضع كل امكانياتها للتقدم بالمفاوضات بين الاطراف الافغانية.

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