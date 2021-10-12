صالح: نتطلع لمجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب العراقي

العالم-العراق

وقال صالح في تغريدة على منصة "تويتر"،: "اتقدم باحر التهاني الى جميع الفائزين في الانتخابات والكتل المُتصدرة منها، ونتطلعُ بقوة لمجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته في الاصلاح".

وأضاف: "ويعملُ على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد بترسيخ دولة مقتدرة خادمة للشعب وحامية لسيادته".

وبحسب النتائج المعلنة فقد تصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات بحصولها على 73 مقعدا في البرلمان، تليها كتلة تقدم برئاسة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بـ 41 مقعداً، ثم تحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ 37 مقعداً.

وحصد الحزب الديمقراطي أغلبية المقاعد المخصصة لمنطقة كردستان العراق بـ 32 مقعداً.