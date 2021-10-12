الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١
٠٩:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

صالح: نتطلع لمجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب العراقي

صالح: نتطلع لمجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب العراقي
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

هنأ الرئيس العراقي برهم صالح، جميع الفائزين في الانتخابات البرلمانية، فيما أكد تطلعه بقوة لمجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب.

العالم-العراق

وقال صالح في تغريدة على منصة "تويتر"،: "اتقدم باحر التهاني الى جميع الفائزين في الانتخابات والكتل المُتصدرة منها، ونتطلعُ بقوة لمجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته في الاصلاح".

وأضاف: "ويعملُ على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد بترسيخ دولة مقتدرة خادمة للشعب وحامية لسيادته".

وبحسب النتائج المعلنة فقد تصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات بحصولها على 73 مقعدا في البرلمان، تليها كتلة تقدم برئاسة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بـ 41 مقعداً، ثم تحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ 37 مقعداً.

وحصد الحزب الديمقراطي أغلبية المقاعد المخصصة لمنطقة كردستان العراق بـ 32 مقعداً.

روابط ذات صلة

الكويت تهنئ العراق بنجاح انتخاباتها التشريعية

الرئيس العراقي: انتخابات تشرين المبكرة، يوم تاريخي

التيارالصدري يتصدرنتائج الانتخابات البرلمانيةفي العراق

مقاعد الكتل المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق وفق النتائج الأولية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كيف سيتعامل بنيت مع الفخ الذي نصبه نتنياهو؟

الصين ترفض الاتهام الأمريكي بممارسة بكين سياسة غير سوقية 

صالح: نتطلع لمجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب العراقي

العراق يؤكد للسعودية استمرار مساعيه لخفض توترات المنطقة

لليوم الثالث.. تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين شرقي درعا

وتسآب يصلح الشيء الأكثر إزعاجا في رسائل البريد الصوتي