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وفد امني يصل سامراء لمتابعة تأمين الحماية لزوار الإمام العسكري (ع)

وفد امني يصل سامراء لمتابعة تأمين الحماية لزوار الإمام العسكري (ع)
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، اليوم الثلاثاء، الى قضاء سامراء شمال بغداد لمتابعة خطة تأمين مراسم إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام.

العالم-العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس أركان الجيش، أن "يار الله وصل الى قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين، وتابع ميدانياً انتشار القطعات العسكرية الأمنية المكلفة بتأمين زيارة استشهاد الإمام الحسن العسكري (ع)".

وأوضح أن "يار الله تابع مع العتبة العسكرية متطلباتها الأمنية، وكيف تسير إجراءات استقبال الزائرين المتوجهين الى مدينة سامراء المقدسة"، موجهاً "قائد عمليات سامراء والقيادات العسكرية ببذل جميع الجهود لتأمين الحماية الى جميع الزائرين".

وتصادف 8 ربيع الاول ذكرى استشهاد الامام الحسن العسكري الحادي عشر من ائمة اهل البيت عليهم السلام.

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