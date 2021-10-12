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سياسيون عراقیون: الحكومة الجديدة ستكون نتاجا لمجموعة تحالفات

سياسيون عراقیون: الحكومة الجديدة ستكون نتاجا لمجموعة تحالفات
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

اكدت اطراف سياسية في العراق، الثلاثاء، ان الحكومة المقبلة ستكون نتاج لتحالفات بين كتل تضم مختلف المكونات من اجل انبثاق السلطة التنفيذية التي ستدير العراق لاربع سنوات مقبلة.

العالم-العراق

وقال عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان "الكتل التي ستأتلف قبل الجلسة الاولى للبرلمان ستكون هي الكتلة النيابية الاكثر عدداً والتي ستذهب باتجاه تشكيل الحكومة".

وفي السياق ذاته اكدت عضو ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، ان "الحكومة الجديدة ستتشكل وفق الاغلبية، حيث ستكون حكومة تحالفات وليست توافقية او تشاركية، في حين ستذهب الكتل الاخرى باتجاه المعارضة".

إلى ذلك، اوضح عضو مجلس النواب المنحل عامر الفايز، ان "تمرير الحكومة الجديدة قد لايكون بالصعوبة التي مررت بها سابقا في حال ذهبت الكتلة الاكبر نحو تشكيلها"، مشيرا الى ان "الحكومة الجديدة ستحتاج الى توافق مع الكتل الاخرى من اجل تشكيلها وتمريرها".

المصدر: المعلومة

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