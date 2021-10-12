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ريابكوف: موسكو ترفض التهم الأمريكية باستخدام الغاز كوسيلة ضغط

ريابكوف: موسكو ترفض التهم الأمريكية باستخدام الغاز كوسيلة ضغط
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير خارجية روسيا سيرغي ريابكوف، اليوم إن موسكو ترفض الاتهامات الأمريكية "الوقحة" بأن روسيا تستخدم إمدادات الغاز كأداة للضغط.

العالم - اوروبا

وأضاف ريابكوف، في تعليقه على تصريحات لممثلي الإدارة الأمريكية بأن موسكو تستخدم إمدادات الغاز كأداة للضغط: "هذا كلام وقح وعديم الحياء يواصلون فيه تكرار مثل هذه الاتهامات كالأسطوانة المشروخة. نحن لم نستخدم أبدا توريد الطاقة كوسيلة للضغط. ونحن غير معنيين بأي شكل من الأشكال باستخدامها كعنصر ضغط سياسي. نحن نعتقد أن هذه التصريحات (ضد روسيا) التي يتم نشرها على نطاق واسع، ليست إلا جزءا من حرب إعلامية يواصل الغرب شنها ضد موسكو في اتجاهات عديدة".

وتابع نائب الوزير الروسي: "سيستمرون في اتهامنا بكل شيء، نحن نعلم ذلك، لكن موسكو تعمل باستمرار لتحقيق الاستقرار في سوق (الطاقة)، فليس من مصلحتنا أن نهز هذا القارب".

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