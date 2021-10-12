الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١
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المحقق العدلي طارق بيطار يعلق مجددا تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر

الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

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